Futsal D1: Antoine Lemaire quitte la Ligue

Le capitaine de l'équipe nationale de la Ligue débarque au Futsal Châtelet.



Après plusieurs saisons à Hoboken, Antoine Lemaire a décidé de revenir à l'Union belge et plus précisément au Futsal Châtelet. C'est une bonne dose d'expérience qui rejoint les troupes de Liliu. Capitaine de l'équipe nationale de la Ligue, l'homme apportera un plus. C'est un gros renfort de plus, après l'arrivée de Valentin Dujacquier.



Le club a également prolongé Aiyoub Anik, son buteur.