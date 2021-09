"Je suis très content de rejoindre la Raal. C'est un club avec un réel projet et des ambitions qui sont similaires aux miennes. Je vais tout faire pour rendre la confiance que le club m'accorde en me signant. J'ai reçu un bon accueil. En plus, je peux y retrouver plusieurs joueurs avec qui j’ai pu évoluer comme Canaris et Van Melkebeke."

Les équipes de D2 fourbissent leurs armes cette saison. Il s'agit d'un vrai renfort avec la signature de l'ancien buteur de Châtelineau qui a été formé à Charleroi notamment.