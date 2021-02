Mais deux mois plus tard, le projet est mort né, affirme nos confrères de Sudpresse. Pourtant, le rapprochement devait déjà se mettre en place cette saison en pleine période de covid mais des divergences d'opinions, notamment financières, auront eu raison de ce dossier-là.



Les deux formations vont donc continuer leur route chacune de leur côté.

C'était la grosse annonce de la fin d'année 2020: Domi Manage (D1 à la Ligue) et BSEP Morlanwelz (D2 UB) ne devaient plus faire qu'un pour mettre sur pied une plus grosse structure en unifiant les forces vives des deux équipes.