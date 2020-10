Est-ce la bonne saison pour Hamit Karakilic et ses ouailles ? Le capitaine y croit dur comme fer. Pour lui, Châtelet dispose de toutes les qualités pour terminer dans le top 4. Il est même capable de faire mieux. Mais l’homme sait que son ambition passera par le travail. Entretien avec un passionné.

Comment avez-vous vécu la préparation et le début de campagne de votre équipe ?

"Le groupe est à pied d’œuvre depuis la fin juillet. Il travaille dur. Malheureusement, pour le moment, il n’est pas bien payé. Mais j’ai confiance en mes joueurs et mon staff. Je sais que l’on va monter en puissance au fil de la saison. Les deux premières sorties ne reflètent pas le potentiel de ce noyau."

Que manque-t-il pour le moment ?

"Certains automatismes avec les nouveaux joueurs. Mais c’est le plus beau groupe que j’ai eu la chance d’aligner depuis que je suis dans le club. Il ne faut pas nous juger trop rapidement. Je sais de quoi je parle. Notre équipe est compétitive. Elle va le prouver dans les prochaines semaines."

Vous n’avez pas le droit à l’erreur, face à Jette ?

"Je ne vais pas ajouter une pression inutile sur les épaules de mes joueurs. Personnellement, je veux gagner toutes les rencontres, même le match contre Gooik."

Quels sont vos objectifs ?

"Je sais que je vais en faire rire certains mais ce n’est pas grave. Moi, je suis un compétiteur. Dans un coin de ma tête, je vise le titre. C’est ma motivation. Maintenant, si on parvient à rejoindre le top 4 et les playoffs, tout est possible. J’ai confiance en notre projet. Je connais le futsal. Je connais la série. Je sais que ce groupe peut atteindre de beaux objectifs."

Un mot sur votre maillot ?

"Dans mon dos, j’ai décidé de placer le nom de mon papa qui est décédé malheureusement. C’est une véritable catastrophe. Il n’y a pas un jour où je ne pense pas à lui. C’est un hommage. Il est avec moi, sur le terrain et dans ma tête."

Manfroi, Dujacquier,… c’est du lourd !

"Tout le monde joue bien. Je vois des joueurs qui se donnent à fond. C’est pour cela que j’ai confiance. Même un Rezouk est en passe de retrouver son meilleur niveau. Les jeunes poussent derrière. Je vous le dis, Châtelet est à l’aube d’une belle saison."

Interview > Jérémy Delforge