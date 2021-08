Même si ce n’est qu’un match amical et que les équipes ne sont pas forcément au même stade de leur préparation, La Louvière (D2) a pris le meilleur (2-5) sur Mouscron (D1). Un début positif pour les Loups. “Le résultat m’importe peu”, insiste Abdou Dendane, l’entraîneur. “Ce qui compte pour moi, c’est l’état d’esprit du groupe. On cherche à développer les automatismes et a donné du rythme à l’ensemble du noyau. Je suis content de cette première sortie.”

Avec les arrivées de Maxime Hecq et Sébastiano Canaris notamment, le club a su transférer intelligemment. “J’avais besoin de (...)