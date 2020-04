Un grand du futsal revient chez les Normaliens

Sans faire de bruit, Morlanwelz prépare la prochaine saison. Après un beau championnat au sein de l'antichambre de l'élite, le club espère faire mieux. "C'est pourquoi, on va constituer une belle petite équipe", lance Angelo Barba, le président. "On va confirmer la majorité des cadres, à quelques exceptions. On va également étudier nos manquements afin d'avoir un groupe encore plus efficace."

Le club a réussi un joli tour de force. Il a trouvé un accord avec une ancienne star du futsal belge. "Betinho a accepté de revenir à Morlanwelz. On tient notre pivot, notre buteur."

Malgré le temps qui passe, l'homme n'a rien perdu de son efficacité. Après des passages en France, il a notamment encore planté quelques belles roses à la Ligue avec le Cosmos Manage.