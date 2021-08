Pour la nouvelle saison, Soignies Sports n’a pas révolutionné le noyau et seulement cinq nouvelles têtes ont fait leur apparition. Parmi elles, plusieurs sont des visages bien connus du club ou de la région. Seul, finalement, Gédéon Bonyoma fait figure de parfait inconnu. Et pour cause, le milieu de terrain de 20 ans a débarqué tout récemment à Soignies pour suivre le déménagement familial.

Arrivé en 2013 en Belgique en provenance de Kinshasa au Congo, le benjamin d’une famille de sept enfants a, aussi, la particularité d’être le cousin de Samuel Bastien, le joueur du Standard. De là à voir débarquer le Standarman en visite chez les Carriers ?