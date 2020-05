Il n'y a toujours pas eu de transferts entrants chez les Loups qui attendent l'officialisation de leur division pour communiquer.

Il n'aura fait que trois mois à peine au Tivoli mais Geoffrey Ghesquiere, arrivé lors du mercato hivernal, était le chainon manquant d'expérience qui avait tant fait défaut durant la première partie de saison.





Ce Français qui faisait la route avec d'autres Lillois (Delbergue, Felix, Cremers...) ne restera finalement pas non plus, rejoignant la liste des transferts sortants.

"Ce n'est pas faute d'avoir une proposition du club qui est arrivée la semaine dernière", précise l'ancien joueur de Roulers, Courtrai ou encore du Cercle de Bruges. "Mais le lendemain, je refusais. Il y a une différence entre la parole et la proposition et les actes. Je n'avais pas envie de me relancer dans une saison galère d'un point de vue administratif et de repartir dans le flou. Je précise toutefois que je ne critique pas ce projet."





Le trentenaire ne compte toutefois pas prendre sa retraite. "Ma priorité va à la Belgique et la D1 amateurs. Maintenant que mon choix et ma décision sont pris, je vais pouvoir parler avec des clubs."

Il pourrait donc retrouver les Loups sur son chemin la saison prochaine. "Quand je suis arrivé, je n'étais pas trop dépaysé puisque je connais certains Lillois. C'était un groupe soudé, solidaire, j'ai vraiment pris du plaisir pendant trois mois. Le contexte sportif était plutôt positif. Je tiens aussi à remercier le staff, les joueurs, les dirigeants, les bénévoles et les supporters pour leur accueil!"