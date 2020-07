L’arrivée de Georgios Kaminiaris à Binche sort déjà de l’ordinaire !

Annoncé transféré vers Binche à 17h30, le latéral gauche était présent une heure plus tard à l’entraînement ! “J’ai fait le plus vite possible”, lance en riant Georgios Kaminiaris. “On avait un accord avec Binche et il fallait simplement que Rebecq me libère. Parfois, le hasard fait bien les choses.”

Ce hasard, ce n’est pourtant pas lui qui a conduit l’ex-joueur de Proximus League à rejoindre les rangs binchois. (...)