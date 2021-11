Ce vendredi, l’équipe de N1 à La Louvière Centre devrait être prise en charge par un nouveau duo d’entraineurs. Si le nom de Minet, associé à Issa le préparateur physique, est avancé, il n’a pas encore été confirmé. Après la décision des coaches Karama et Bourlard de ne plus assumer ce rôle dans ces conditions, c’est Giovanni Fois qui a décidé de claquer la porte du matricule 213.

Mardi matin, avant l’arrivée des joueurs, le personnage emblématique du club avait pourtant assuré son job en sortant les équipements, la gorge nouée par l'émotion. “Mais je ne peux plus revenir”, lance-t-il confirmant sa décision prise trois jours plus tôt. “Mardi après-midi, je suis venu chercher mes cinq machines et mes deux séchoirs.”