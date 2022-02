L'avocat et le kiné ont été les plus rapides sur la grande et la petite distances du Jogging Saint-Feuillien au Roeulx.

La grande foule avait répondu présent pour le lancement du Challenge du Hainaut 2022.

Au Roeulx, pour le Jogging Saint-Feuillien, deux distances étaient proposées (4,2 et 10,2km) et après un départ rapide, les deux groupes se sont séparés au bout de quelques hectomètres pour chacun tracer sa route vers l'arrivée.