Gosselies a été battu par Manage mais avait pourtant mis la pression Centre Michel Matton © ULP

Mal embarqués et décimés au fil du temps, les Verriers ont su avoir le dernier mot.



Jamais deux sans trois, adage respecté pour les résidents du Scailmont où l’on a assisté à un match d’hommes, musclé et parfois vindicatif dans les propos échangés par des acteurs, intimement conscients de l’importance de l’enjeu. Pour Michel Errico, le mentor des Verriers, ces retrouvailles avec un de ses anciens employeurs avaient tout de même une connotation particulière : “J’étais un peu nerveux, je l’avoue, et notre première période n’avait pas été faite pour calmer mes appréhensions. (...)