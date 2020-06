L’échiquier prend de plus en plus forme au Tivoli. Après certains pions arrivés, confirmés ou de retour, le Roi a été intronisé sur le plateau d’échec avec la nomination de Bernard Bouger. Le Français, qui apprendra rapidement quelques mots de néerlandais, déplacera donc les pions vert et blanc tout au long de la saison suivant une tactique savamment préparée.

Entraineur depuis 2007, après quinze ans comme joueur pro à Sochaux, Lorient, Créteil ou encore Valenciennes, Bernard Bouger s’offre à 50 ans une nouvelle escale dans sa carrière après des étapes en Île de France, en Normandie ou à Marseille. Tout juste a-t-il quitté son dernier club, l’Union Sportive Lusitanos Saint-Maur à Saint Maur des Fossés dans la banlieue sud-est de Paris (ville jumelée depuis 1966 avec la Cité des Loups), que l’ancien attaquant liait sa destinée avec le matricule 2013.

Inconnu de prime abord des suiveurs du club, le Breton présente pourtant un parcours aux légères touches louviéroises. "Des joueurs que j’ai côtoyés ont en effet transité par le club", commence-t-il. "J’ai donc eu des sources qui m’ont valorisé le club mais surtout, je connais Ousmane Sow depuis pas mal de temps et puis, c’est un club qui a une histoire avec des supporters qui ont aussi connu l’Europe lorsque la ville avait vécu sportivement la scène européenne. Après pas mal d’expérience en France, j’avais besoin d’un nouveau challenge et l’étranger, c’était une belle opportunité. Et puis la Belgique, c’est un pays passionné de foot. Ce challenge m’a tout de suite passionné. Et j’ai été pour le moins très bien accueilli par les supporters."

(...)