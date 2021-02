Faire douter les Anversois, les Loups ont bien réussi à le faire durant toute la rencontre. Et encore plus quand Lazitch envoyait une frappe lourde des 20 mètres, remettant les deux équipes à égalité.

“Rien qu’à voir qui ils ont fait rentrer après à l’Antwerp, c’est qu’ils n’étaient pas bien”, rigolait Quentin Louagé.

Mais ce but, même s’il n’a pas permis à La Louvière de passer un tour supplémentaire et de créer la grosse surprise, restera gravé dans les mémoires des joueurs, du staff mais aussi des supporters qui ont suivi, à distance, avec enthousiasme ce 16e de finale. Non seulement dans le geste mais aussi dans le suspense qu’il a créé.