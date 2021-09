Une rencontre dure nonante minutes. Quand on l’entame par le mauvais bout comme les hommes de Marc-Antoine Fortuné l’ont fait sur la pelouse du Van Roystadion, elle peut aussi être pliée après une demi-heure de jeu.

“Je ne dirais pas que nous étions inexistants. Notre plus gros défaut à l’heure actuelle, c’est d’encaisser le premier but. Il faudra faire en sorte que notre adversaire soit aussi dans l’obligation de courir après le score.” On peut comprendre que le coach louviérois, dans les difficultés actuelles, cherche à protéger son groupe. Le hic, c’est que son équipe n’a tenu que dix-huit minutes avant d’offrir une voie royale à un Dender qui n’en demandait pas tant. (...)