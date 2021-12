Le cyclo-cross de Namur aura lieu dans un peu plus de deux semaines. La plus grande épreuve organisée en Wallonie espère être maintenue malgré l’incertitude actuelle en raison de la situation sanitaire. Les fans de cette discipline l’espèrent aussi, pour assister, devant leur écran ou sur place, à une des plus belles épreuves de la saison. Et les athlètes l’espèrent aussi. Comme le Hennuyer Clément Horny, qui a l’espoir d’y participer dans la catégorie des espoirs.

Le vététiste vient à nouveau de s’illustrer dans les cyclo-cross. Il s’est par exemple classé 11e de l’épreuve de Coxyde. "J’y ai fini aux portes du Top 10 et satisfait de ma prestation", dit-il.