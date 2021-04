Ancien espoir du cyclisme, le Binchois Hugo De Winter est toujours bien présent dans le milieu sportif. Si dorénavant il n’est plus repris avec l’équipe nationale des jeunes pour un stage en montagne, c’est lui qui accompagne les futurs champions.

Etudiant en dernière année en diététique à Tournai, le cousin de Ludwig, coureur chez Intermarché-Wanty-Gobert, a voulu mêler son avenir professionnel avec sa passion. Soutenu par Jean-François Lenvain via Gen360 de Ladbrokes Fondation, le Binchois a donné, dans le cadre de son TFE, des ateliers de diététique et de nutrition aux U16 du Standard. Mais pas seulement. Lors d’un deuxième atelier, on retrouvait le Binchois Théo Lowie (cyclisme), des athlètes et aussi une patineuse artistique pour écouter ses conseils.