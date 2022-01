Sanctionnée d'un huis clos après les incidents en tribunes lors de Mons-Binche pour la réception de Gosselies ce week-end, la RUS Binche a décidé de penser à ses supporters.

Le club a annoncé avoir mis en place des solutions pour que le kop et les sympathisants des Lions ne soient pas frustrés. Le match sera en effet retransmis dans quatre cafés binchois grâce au partenariat passé avec Sporttotal.

"Avec quatre de ses partenaires horeca, et grâce au partenariat que le club a conclu avec Sporttotal pour la retransmission en streaming de ses matchs à domicile, il vous sera possible de vous retrouver autour d’un bon verre et vivre ensemble la rencontre ! La Chamade, le Rusbi, le Central et le Rondeau diffuseront la rencontre dans leurs établissements et vous attendent pour un bon moment de convivialité et de football. En cas de victoire, la buvette du Stade Vachaudez sera ouverte à partir de 16h45 pour que nos supporters puissent retrouver nos joueurs après la rencontre dans le cadre d’un happy hour", annonce le club.

Les Lions occupent pour l'instant la 2e place (ex-aequo avec Manage) en D3ACFF.