Pour Stelvio Addonizio, supporter de football bien connu à La Louvière, le choix est vite fait.

"Ce sera à 100 % pour l’Italie", lance celui dont le cœur oscille entre la RAAL La Louvière, Manage et l’Union Saint-Gilloise. "L’Italie m’a toujours fait plus rêver que la Belgique avec des Baggio, Maldini, Del Piero… Ils portent l’un des plus beaux maillots et surtout on ressent une ferveur incroyable autour de l’équipe. Regardez et écoutez quand l’hymne de l’Italie retentit… Il y a plus de passion. Je me souviens qu’il y a plusieurs années, j’avais assisté à un Belgique-Bosnie et il y avait très peu de spectateurs dans le stade…"