Ilias Sbaa est de retour à La Louvière Centre © DR Centre Nathalie Dumont

Il était sur le départ à l'Olympic. Après les confirmations de Utshinga et de Luhaka, alors que Marquis et Saidane resteraient aussi, La Louvière Centre a annoncé, de manière discrète, ce samedi le retour d'Ilias Sbaa. Le joueur à vocation offensive était sur le départ à l'Olympic.



"Sbaa de retour. Ilias avait été un des joueurs clef de la saison 2017-2018 avant de partir pour Châtelet qui évoluait plus haut. Il est de retour. Un atout créatif pour celui qui a été formé à Anderlecht", indique le club.



Après la nomination de Bernard Bouger comme T1 et la construction du staff, l'équipe continue de s'affiner de jour en jour.