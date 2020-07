À une semaine de la reprise des entraînements, Soignies Sports a présenté sa P1 pour la prochaine saison. À la barre, un nouveau venu : Alexis Kerckhofs. À 38 ans, il succède à Julien Gordillo à la tête des Carriers, lui qui vient de la P3 du Stade brainois. "C’est en quelque sorte une double promotion", sourit-il.

Débarqué à Soignies, il doit encore trouver ses marques au sein d’un club et d’une division qu’il va découvrir.

"Je suis surtout impatient de reprendre. Ça fait tout de même plusieurs mois qu’on est privés de foot", rigole l’entraîneur, que le manque de vécu à ce niveau ne perturbe pas. "Parce que j’ai la chance de pouvoir compter sur Albert Detiège, qui connaît fort bien tout ça, comme T2. Dans tous les cas, on va surtout essayer d’imposer notre jeu. Quant au groupe, l’équipe est un peu en construction avec un staff remanié, même si on a conservé une grande partie des éléments. Les entraînements serviront dans un premier temps d’observation et les matchs amicaux vont servir à faire tourner et faire jouer tout le monde pour que je puisse bien étudier leur façon de jouer. En tout cas, j’ai senti les joueurs motivés et curieux à l’idée de lancer cette nouvelle saison." (...)