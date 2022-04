Le champagne était déjà prêt, au cas où. Deux cars de supporters étaient prévus pour aller à Beloeil, au cas où. Mais finalement, Monceau va devoir tout ranger au placard pour une semaine.

Le CP Hainaut, après la décision du Comité d’appel de ce vendredi soir concernant l’affaire Le Roeulx-Ransart, a en effet décidé de reporter la 29e journée de championnat qui devait se disputer ce week-end pour que Le Roeulx-Ransart puisse être rejoué.

Pour rappel, le match Le Roeulx-Ransart avait été arrêté à la pause car un problème d’éclairage le 9 avril dernier venait rendre la suite de la partie impossible à jouer au Rempart des Arbalestriers. A ce moment-là, les deux équipes étaient à 1-1.

Au départ, la décision du CP allait dans le sens d’un forfait envers les Rhodiens qui sont toujours en lutte pour le maintien parmi l’élite provinciale. Ce qui n’a évidemment pas plus à Pierro Rizzo et son entourage qui ont alors fait appel de la décision prétextant que l’arbitre n’a pas laissé les 30 minutes d’attente autorisées pour trouver une solution, comme on peut le lire dans Sudpresse.

Finalement, ce vendredi, le comité sa décision et le match doit bien être rejoué.