Ce choc entre la Raal et le RFB, c’est aussi l’affrontement entre deux clubs en forme et les deux meilleures défenses de la série.

Avec 14 et 16 buts seulement encaissés en 20 matchs, le RFB et la Raal sont, Meux étant à 24 buts encaissés, les meilleures défenses en D2 amateurs. C’est bien simple, depuis leur dernier affrontement le 10 novembre, les deux équipes n’ont encaissé qu’un seul but lors des huit matchs suivants. "C’est du costaud en face" , commence Jordan Henri, l’attaquant louviérois. "Avec Botoko et Chaabi devant Vandermeulen, c’est plutôt solide. Comme, nous aussi, notre défense est plutôt pas mal, je m’attends à un match plutôt tactique."

En face de lui dimanche, le n° 11 de la meute de Frédéric Taquin verra surtout Maxime Vandermeulen. À 23 ans, le portier borain connaît une saison à l’image de son équipe avec sept cleen sheets d’affilée (il ne jouait pas à Stockay), neuf au total sur sa saison.