L'attaquant remplacera Jesse Mputu parti à Visé.

Le jeu de chaise musicale prendra bientôt fin cette semaine avec la clôture du mercato.

Plutôt discrète durant cette période hivernale (seul le gardien Clément Libertiaux avait un peu agité le mercato à Saint-Julien), la Raal vient d'engager Jean-François Mbuba, conformément au discours du staff: une arrivée seulement et seulement si un départ est à acter.

Ce qui était le cas avec la volonté de Jesse Mputu de chercher du temps de jeu en rejoignant Visé en D1 amateurs.

Dans l'autre sens donc, Jean-François Mbuba quitte la D1 amateurs et le RWDM pour la D2 amateurs.

Arrivé au RWDM en 2017 en provenance de Virton, cet attaquant de 28 ans était en manque de temps de jeu à Molenbeek et n'entrait plus vraiment dans les plans du staff vu l'arrivée notamment de Senakuku.

"On voulait un profil et des caractéristiques similaires à celles de Jesse Mputu", confie Frédéric Taquin. "Dès que Jesse nous avait fait part de son envie de trouver du temps de jeu, on est resté attentif aux opportunités. Jean-François Mbuba est un attaquant capable de faire des courses ou de terminer des actions. Il est complet, c'est ça que l'on recherchait pour pallier le départ de Jesse. Il est aussi bourré d'expérience et prêt à jouer."

Le club bruxellois précise qu'il s'agit d'un prêt de six mois jusqu'en fin de saison.

Vu les suspendus (Bruylandts, Depotbecker, Malela), le staff aura certainement bien besoin de lui déjà ce week-end. Le Carolo devrait en toute logique être qualifé.