Coach de la nouvelle RUS Binche, Jean-Louis D’Acchille retourne ce week-end dans un club où il a connu trois belles saisons. "J’ai vécu des belles années à Manage. Je suis heureux d’y retourner et d’y retrouver des gens que j’apprécie. Ça rend une avant-rencontre plus agréable. Après, dès le coup de sifflet de l’arbitre, pas de cadeaux. Quand on s’investit dans un nouveau projet, avec des ambitions et des objectifs, on oublie le passé le temps du match."