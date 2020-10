Pour Binche, promu, le début de saison est bon, même si la défaite à Manage restait en travers de la gorge. Pour Jean-Louis D’Acchille, coach binchois, il fallait réagir à domicile.

"On se devait de prendre quelque chose aujourd’hui. Face à une équipe de Tournai dont le 0 sur 6 ne reflète pas le vrai niveau, on n’a pas été loin des trois points."

Ce sont pourtant les visiteurs qui ont mené dans ce match, et très vite ! Après 40 secondes, Duyck ouvrait la marque, alors que Tournai n’avait pas réussi à inscrire un but en 180 minutes lors des deux premiers matchs. Menés, les Binchois ont réagi et sont passés devant au score. Yaman et ensuite Bastaens sur penalty mirent les locaux aux commandes.

Du côté binchois, on restait positif après un début de saison réussi. "On aurait pu avoir un point de plus", analyse le coach de la RUS. " Malgré tout, nous sommes en apprentissage de cette D3 ACFF, où tout va plus vite. Avec plus de réalisme devant le but, nous n’étions pas battus à Manage. Binche apprend et la rencontre d’aujourd’hui me conforte dans cette idée."

Prochaines échéances : Stockel - Binche !