La saison devient longue pour La Louvière Centre. Officiellement reléguée en D2ACFF mathématiquement, la meute de Jean-Michel Méo a pris l’eau à Liège mercredi avec 10 buts encaissés en 90 minutes sans véritable réaction.

"Évidemment, l’exclusion de Chris Luhaka n’a pas aidé et Liège était de toute façon plus fort que nous", se souvient le coach. "Mais je n’accepte pas la mentalité générale de l’équipe. Ils ont bien trop relâché. Mais 10-0, c’est vraiment dur à avaler. On sortait surtout de deux bons matches face à Tienen et le Patro et il n’y avait pas vraiment de changements dans l’équipe."