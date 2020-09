Être sacré champion, voilà l’objectif que se fixent les Louviérois depuis la création de leur nouveau club. Michael Soquette, président, retient que le club n’est pas encore arrivé là où il aimerait.

Des objectifs, le club louviérois s’en est fixé dès la création du club. “On voulait arriver en Promotion dans les cinq ans”, déclare le président. “Nous sommes donc en avance, ce qui est positif. Le second objectif, c’est d’atteindre la D1 Nationale en dix ans. Sur notre plan de route, il nous reste donc sept ans pour monter trois fois !”

Soutenu par la Ville, le club louviérois fait tout son possible pour évoluer aussi vite que les montées. “C’est beaucoup de travail mais on fera tout pour y arriver. La saison ne dure que 5-6 mois mais c’est un travail de toute une année. Trouver des sponsors est essentiel, pour un sport aussi peu pratiqué. Heureusement que la Ville nous a soutenu dès le début et met à disposition un terrain et des locaux, à Bouvy. Malgré tout, il faut s’arranger avec le ping et trouver des créneaux libres. A l’avenir, le club aimerait disposer d’un ballodrome et d’une buvette.”

Cette saison, le calendrier fut bouleversé par les conditions sanitaires. C’est ce dimanche 13 que les Louviérois ont décroché leur titre, avec deux matchs encore à jouer. “Nous sommes sacrés après 12 luttes sur 14”, confirme le président Michael Soquette. “C’est une fierté pour le groupe d’amis que nous formons. Nous avions mis sur pied une équipe capable de jouer les play-offs et le titre de champion de Belgique de R1. Malheureusement, c’est remis pour l’année prochaine. On essaiera donc de lutter pour le titre de champion de Belgique de Promotion !”