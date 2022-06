Elodie Van Den Abeele remettra en quelque sorte son titre en jeu lors du jogging de La Louvière ce dimanche. L’athlète de 26 ans avait remporté la dernière édition, en 2019, sur le 11 km. C’est encore sur cette distance qu’elle s’alignera.

"C’est un rendez-vous à ne pas manquer pour les membres du RACLO, indique-t-elle. Tout le monde nous connaît et nous encourage. J’ai gagné trois fois l’épreuve. Le parcours change un peu mais au début, ça descend pas mal et sur la fin, il y a des faux-plats et de petites côtes qu’il faut pouvoir gérer."