Après avoir annoncé le retour d'Alexis Calant après une pige d'une saison à Belfort en N2 française, les Loups ont officialisé l'arrivée de Jordi Liongala.





A 22 ans, le piston droit évoluait au Lierse cette saison, avec qui il a disputé 26 rencontres, dont trois en tant que titulaire. Il a aussi marqué un but.





"Il est très rapide, il est aussi très technique et il a reçu une bonne formation", nous explique David Verwilghen, le responsable sportif de la RAAL. "Il correspond totalement à nos système de jeu et à ce qu'on recherchait. ll est jeune et il a déjà pas mal d'expérience."





Originaire de Tessenderlo, Liongala est passé pro au Standard avant de filer à l'Antwerp où il n'a pas réussi à percer avant de débarquer au Lierse la saison dernière.





Après Vanzo, Lambo, Corneillie, Vroman, Camara et Calant, c'est la 7e recrue louviéroise.





Pour rappel, une dizaine de joueurs ont dû quitter la RAAL au terme de cette saison (Louagé, Denayer, Lazitch, Henri, Janssens, Lokando, Matoka, Djoum, Romeyns, Wildemeersch.

Le mercato continue de vivre intensément à la RAAL La Louvière.