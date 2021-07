A Francfort ce dimanche, la Binchoise Licaï Pourtois revenait aux affaires avec l'Euro de ju-jitsu, plus d'un an après avoir été privée de compétition.

Un retour gagnant pour la Belge qui a décroché un nouveau titre européen, en -57kg, s'imposant en finale contre la n°2 mondiale danoise.

"Cette journée a été très spéciale, pas de publique, pas d'équipe et un retour sur tatami après 1an et demi...", a-t-elle commenté. "Un début de tournoi assez difficile au premier tour par un manque d'attention et de rage mais qui au final s'est bien terminé et sur une très bonne note ! Cela m'a mise en confiance pour la suite et j'ai pû retrouver mon état d'esprit de fighter dès le 2e combat contre la 3e mondiale qui fait troisième ce dimanche. De même pour la finale contre la 2e mondiale danoise."

A nouveau une belle performance pour celle qui enchaine les médailles et titres internationaux depuis ses débuts sur le circuit international chez les jeunes.

Son prochain objectif, ce sera le Mondial à Abu Dhabi du 30 octobre au 7 novembre.