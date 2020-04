Après un passage en deuxième provinciale par Courcelles, Adnana Kalincik a accepté de retrouver l'échelon national. Le solide milieu de terrain n'a pas pu dire non à la proposition de Binche, fraîchement promu au sein de la D3 amateurs.





"Il y a trois semaines, je n'aurais pas pu imaginer un tel scénario", explique l'intéressé. "Mais j'ai apprécié le projet proposé par le club."





L'ancien capitaine de l'Olympic de Charleroi avait envie de retrouver un niveau plus professionnel. "La P2, ce n'est pas tous les jours la joie. J'avais opté pour ce choix, afin de continuer à jouer au football, tout en profitant de ma future épouse et de mon travail. Mais, en D3 amateurs, je vais pouvoir faire les deux. De plus, je vais retrouver Modeste Gnakpa. Je risque également de croiser la route de quelques anciens Dogues !"





A 29 ans, l'homme est un renfort de choix. Avec cette arrivée, Binche se doute d'un milieu récupérateur de premier ordre !