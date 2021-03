C’est un chapitre long de quatre saisons qui se ferme pour Kevin De Wolf. Arrivé à La Louvière lors de la renaissance de la nouvelle RAAL, le portier ne portera désormais plus la vareuse louviéroise.

Annoncée via une vidéo par le club, la nouvelle en a surpris plus d’un parmi les supporters tellement Kevin De Wolf faisait plus que partie des meubles. "J’ai reçu énormément de messages et tous étaient très positifs. Je n’avais jamais connu ça dans ma carrière", sourit Kevin De Wolf. "Pour eux, j’étais un vrai Louviérois. Quatre saisons, c’est beaucoup mais j’aurai préféré dire 6 ou 7 à la fin de ma collaboration comme joueur avec le club. Je me souviens encore de la première réunion avec eux. On ne parlait pas encore de contrat que ma décision était déjà prise tant j’avais envie de retrouver ce stade."