Une page se tourne à La Louvière Centre. Loup depuis juillet 2017, Kevin Utshinga a décidé de quitter la meute après deux saisons, dont l’exercice 2020-2021, perturbées par le Covid.

"Le Coronavirus a mis un coup à beaucoup de clubs", commence-t-il. Et La Louvière ne fait pas exception. "Nous avons eu des discussions mais nous n’avons pas réussi à nous mettre d’accord. Pourtant, la direction voulait me garder et j’avais aussi imaginé terminer ma carrière là surtout qu’auparavant, je voulais être éducateur. Ça aurait bien de continuer et de reprendre une équipe de jeunes. Vous savez, on est tous capables de faire des sacrifices financiers mais on a tous aussi des projets personnels. Cette fin de collaboration s’est faite de manière correcte."