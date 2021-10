L’heure était à l’apaisement à La Louvière Centre toute cette semaine. Avec le changement de staff opéré lundi et la prise en main de Khalid Karama, les Loups ont préparé leur match capital à Tirlemont. "Des deux prochains matchs, on doit pour moi sortir avec au moins trois points sur six", lance le coach. "Moins, ce serait une déception. On doit pouvoir aller chercher un résultat à Tirlemont dans une série où il n’y a plus d’équipes avec le maximum de points déjà."

Mais depuis mardi, l’ancien adjoint de Robert Waseige a tenté d’armer ses gars pour enfin débloquer le compteur en N1. Il est vrai qu’après quatre défaites en autant de matchs officiels (Coupe et championnat), il est temps de voir la spirale s’inverser et devenir positive. "J’ai surtout mis l’accent sur les transitions et à redonner confiance au groupe. C’est très important. Mais l’ambiance et le cadre de travail ont été excellents toute la semaine. Ça aussi, c’est très important. Par contre, on l’a tous vu : physiquement, on a montré des lacunes. Ce travail nous prendra un mois pour résorber le retard. Il faut du temps." (...)