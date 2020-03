Depuis quatre saisons, Kieran Felix s’est imposé comme le patron de la défense de La Louvière Centre.

Arrivé de Tourcoing à La Louvière durant l’été 2016, Kieran Felix fait partie des meubles au Tivoli. De cette équipe qui avait commencé cette saison 2016-2017 sous Jean-Louis Meynaerts, ils ne sont plus que deux : Mohamed Dahmane et lui.

Le premier est devenu le boss du club tandis que Kieran Felix s’est imposé, à 29 ans, comme le patron de la défense jusqu’à prendre le brassard de capitaine. Alors qu’il va boucler sa quatrième campagne sous ce maillot, le Roubaisien tourne autour des 100 matchs. Même s’il n’attache aucune importance à ce genre de statistiques, être centenaire dans un club qu’il a fait monter en D1 amateurs lui procure tout de même une certaine fierté.

"Quand je suis arrivé, jamais je ne me suis dit que je serais toujours là quatre ans plus tard", sourit le défenseur. " Ma philosophie, c’est de prendre match par match, jour après jour. Et puis, mis à part Mouscron où j’ai fait ma formation, je