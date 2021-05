Depuis ses 4 ans, Christophe Verstaen roule. D’abord en motocross, avant un grave accident et deux genoux cassés. "De 12 à 18 ans, j’ai fait du motocross en compétition, jusqu’à mon accident. Je me suis ensuite tourné vers le karting, pour le plaisir. C’est en faisant la voiture de sécurité au rallye de Braine que j’ai attrapé le virus. Mon père a beaucoup roulé en rallye, j’ai pris la relève. C’est un sport qui demande des moyens, c’est certain. Pour moi, c’est surtout la mentalité de vouloir toujours plus qui prime. Dans ma vie de tous les jours, la demande de perfection du sport me tire vers le haut."

Aujourd’hui, cela fera quinze ans que l’Ecaussinnois arpente les routes de Belgique et de France au volant de son bolide.

"En rallye, j’ai d’abord commencé à rouler avec mon frère comme copilote", explique Christophe Verstaen.