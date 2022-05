Deux ans après avoir atteint la finale de la Coupe de Belgique pour la première fois (un match qui n’a jamais pu se jouer à cause du Covid), l’ENL Water-polo rêvait de pouvoir rééditer pareille performance.

D’autant que comme il y a deux ans, les demies et la finale se jouent à La Louvière. Malheureusement, Malines n’est pas champion de Belgique par hasard et même avec un match de plus dans les jambes (ils ont joué leur quart contre Tournai quatre heures avant), les Malinois n’ont pas tremblé, s’imposant 16-9 (ils affronteront Anvers en finale à La Louvière).

Et pourtant, lors de l’égalisation à 6-6, d’un Godeau pas encore à 100 %, en début de 3e quart-temps, on pensait les Loups capables de prendre le dessus. Mais ce but a plutôt lancé l’offensive malinoise. "En 2e période, on aurait dit que l’ENL jouait son 2e match", confiait Dylan Magagnin, le gardien qui a multiplié les arrêts. "Après, Malines, c’est l’équipe championne, le meilleur effectif avec des postes doublés. Et ça s’est vu. On a manqué de réussite à la finition alors que chez eux, tout rentrait même des tirs anodins ou des lattes rentrantes."

© ULP







Si la victoire finale ne souffre aucune contestation, la déception se lisait dans les rangs louviérois. On n’a pourtant pas vu une équipe louviéroise s’écrouler d’un coup. "Oui, c’est une déception car à la mi-temps, on y croyait et on s’était préparé mentalement. On visera plus haut la saison prochaine."

La déception, c’était surtout de voir la finale s’envoler. Et donc le trophée et une ligne au palmarès qui auraient pu faire passer l’ENL dans la cour des grands comme ce fut le cas chez les jeunes. "J’ai fait partie d’une des premières générations à avoir gagné chez les jeunes et je n’ai encore que 26 ans. En plus des jeunes de qualité qui nous rejoignent, on espère que le CA fera le boulot pour renforcer l’équipe de l’extérieur. Par rapport à la Coupe 2020, notre effectif était d’ailleurs un peu plus léger."

© ULP



Chavepeyer: “En 2e période, on a raté tout ce qu’on a voulu faire”

C’est en deuxième période que l’ENL a laissé Malines s’envoler au score sans pour autant être dominé outrageusement. “En deuxième période, on a raté tout ce qu’on a voulu faire”, commentait le coach Kevin Chavepeyer. “On a été maladroit. On a raté des tirs, des penalties, on a loupé nos zones plus… Pourtant, on était bien dans le match jusqu’à ce 3e quart-temps.” Après avoir terminé 5e en Super League, les Loups échouent aux portes de la finale. Le regard est donc déjà tourné vers 2022-2023 où ils voudront passer un nouveau cap. “On doit se renforcer. Idéalement, sur les extérieurs, un ailier droit, de l’expérience, des bras qui ne tremblent pas mais on a aussi les jeunes qui poussent comme Brasseur.” Des renforts étrangers sont attendus à La Louvière prochainement.