Le championnat terminé en water-polo, la Coupe de Belgique vient boucler la saison. Ce week-end, le Point d’Eau de La Louvière accueille le dernier quart de finale (entre Tournai et Malines) et les deux demi-finales, un stade que l’ENL a atteint après sa victoire à Eeklo.

Deux ans après avoir été privés de leur finale, à cause du Covid, que les Loups devaient aussi organiser et pour laquelle ils s’étaient qualifiés, les Louviérois ne veulent plus laisser passer l’occasion.

Avant de se rendre dans leur bassin favori, ils ne sauront toutefois pas encore qui sera leur adversaire. Tournai ou Malines ? Le dernier quart de finale ayant été programmé samedi 17h.

"C’est vrai que c’est bizarre mais Malines part favori. On s’entraine et on a préparé comme si on allait jouer Malines même si je préférerais Tournai", explique Kevin Chavepeyer. "On est impatient de jouer en tout cas et de montrer à Malines qu’on vaut mieux que les deux défaites contre eux en championnat."

La particularité de cette compétition avec le match reporté entre Tournai et Malines et reprogrammé à 17h samedi, alors que la demi-finale est prévue à 21h, pourrait en tout cas profiter aux Louviérois, qui recevront aussi le soutien de leur public. "C’est clair qu’avoir un peu plus de fraicheur, c’est un avantage non négligeable. Il y aura en plus de l’ambiance, ça fait longtemps", lance le coach. L’autre demi-finale opposera Anvers et Hasselt.