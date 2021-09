A quelques jours de leur entrée en Super League, les Loups de l’ENL Water-Polo ont officiellement lancé leur saison ce jeudi lors de la traditionnelle présentation d’avant saison.

Après un rapide coup d’oeil dans le rétro, montrant à nouveau le potentiel jeunes du club, les ambitions ont été évoquées.

"Chaque année, avant le Covid, on gagnait une place au classement général", commence Julien Grégoire. "On avait même gagné notre toute première victoire en playoffs et on s’était qualifiée pour la dernière finale de la Coupe de Belgique qui n’a jamais être organisée à cause de la pandémie. Faire un gros coup en Coupe est d’ailleurs un de nos objectifs. Pourra-t-on à nouveau l’organiser au Point d’Eau ? On ne sait pas encore, ça n’a pas encore été attribué. Concernant le championnat, le but sera d’engranger rapidement des points, il sera important de bien commencer."

Un nouveau statut

Dans un championnat à 11 équipes sous forme de championnat régulier, l’ENL n’est désormais plus l’équipe luttant pour sa survie où les cadors venaient "facilement" prendre des points. Portés par le vivier jeunes qui ont ramené 12 titres de champions de Belgique depuis 2013, les Loups "sont connus partout désormais au sein du water-polo vu le nombre d’équipes qu’on a chez les jeunes. D’ailleurs, notre but est toujours de réussir à amener ces gamins en Super League ou, pour ceux qui n’ont pas le niveau, en D3 où l’on retrouve pas mal d’anciennes gloires du club."

La Super League débutera le 25 septembre avec un déplacement pour Mouscron pour l’ENL avant de recevoir Tielt. "Qui devrait mieux nous convenir. Surtout avec le retour des supporters. Notre objectif en SL est de nous hisser dans le Top 4 final et d'améliorer notre fond de jeu."

Un nouvel entraîneur

Pour cette nouvelle saison parmi l’élite, "nous y sommes sans discontinuer depuis 1996", la direction a décidé de confier les rênes à un ancien joueur du club : Kevin Chavepeyer, l’un des plus beaux palmarès belge. Le Louviérois de 35 ans est un tout jeune retraité et sa nomination semblait couler de source lorsque le Croate Kristijan Sunjic a préféré, en raison de l’incertitude concernant la saison, rentrer au pays.

"Le choix de Kevin s’est vie imposé", sourit Julien. "Avec son équipe chez les jeunes, il a fait du bon travail. C’est un Louviérois, formé à La Louvière, il a connu le haut niveau à Mouscron et Tournai où il a gagné des titres. Il va nous faire profiter de son expérience."

Un nouveau staff

Le staff sera ainsi bien chamboulé puisqu’à ses côtés, c’est Cédric Roncadin qui revient en tant qu’entraineur des gardiens alors que Yannick Leemans, toujours joueur et fraichement diplômé en éducation physique, sera le nouveau préparateur physique. "On se rend compte que le water-polo, ce n’est plus seulement nager. Il faut une bonne préparation physique. Le travail hors de l’eau est tout aussi important."

Concernant l’effectif, les têtes à disposition du nouveau staff sont bien connues. Déforcé avec le retrait de Kevin Chavepeyer et le manque de temps des jeunes papas Olivier Huart et Nicolas Goffin, le groupe, qui aurait désormais Numa Matthijs comme capitaine, accueille le retour de Clément Lecocq après des années de basket. Le défi sera maintenant de voir comment les poloistes vont gérer le retour à la compétition après plus d’un an sans enjeu.