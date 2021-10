En cette période de pandémie, les clubs sportifs doivent rivaliser d’imagination pour remplir les caisses et c’est évidemment le cas chez les poloistes louviérois. "D’autant qu’on a décidé de diviser la cotisation par deux en raisons des mesures liées au Covid qui ont entravé la saison dernière", lance Julien Grégoire. "On a donc encore plus besoin des sponsors."

C’est dans ce cadre que le club a organisé ce vendredi matin un nouveau business club dans la Cafétéria du Point d’Eau dont le club a repris la gérance. Une douzaine de partenaires (sur les 20 sponsors) avait répondu présent tout comme les autorités communales.

"Le but, c’était aussi de remercier les sponsors et qu’ils prennent conscience que leur apport ne s’arrête pas qu’au sportif puisqu’on organisera également un stage en Croatie pour les jeunes en avril", continue Julien Grégoire. "Mais clairement, la cotisation seule ne suffit plus. On a besoin d’eux mais en même temps, le sponsoring a évolué. Il est donc aussi important d’organiser ce genre d’échanges pour eux aussi."

Après une présentation complète du club et de chaque invité, les échanges entre les partenaires ont pu avoir lieu. "C’est ce genre de démarches qui peut les intéresser", souffle Julien Grégoire. "Après notre première édition, certains ont déjà conclu des affaires entre eux. Avec la présence de la Ville de La Louvière à nos côtés, on montre aussi à tout le monde que le soutien est multiple. Tant d’un côté comme dans l’autre, c’est important de voir qu’on ne dépend pas que d’une seule source de revenu."

Tant en coulisses que dans l’eau, les Loups veulent évoluer. En ambitionnant le Top 4 cette saison, l’ENL veut surtout se stabiliser après une saison blanche. "Mais en signant une convention de trois ans avec Kevin Chavepeyer comme entraineur de la Super League, on montre aussi qu’on veut passer un palier dans le futur. Améliorer notre réseau de partenaire et augmenter notre budget permettront de passer un cap d’un point de vue sportif. La présence du coach et du capitaine à ce Club Affaires, c'est aussi pour que l'équipe prenne conscience qu'en coulisses, on bosse énormément pour leur permettre de ne penser qu'aux entrainements."