L’ENL Water-Polo boucle 2021 en recevant le leader incontesté.



L’ENL s’apprête à refermer 2021 avec une belle affiche au Point d’Eau de La Louvière. Les Loups reçoivent en effet Mouscron, soit le leader incontesté de la Super Ligue, une équipe qui n’a pas encore perdu en dix matches.

Les Louviérois mettront-ils fin à cette série ? "En tout cas, il faudra sortir un gros match si on veut un résultat", sourit Kevin Chavepeyer, le coach louviérois. "Tanguy Godeau (jambe) et Julien Vreux (bras gauche) sont légèrement incertains mais on devrait être normalement au complet. (...)