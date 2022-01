Passer du bassin du Point d’Eau à la course à pied, les poloïstes de l’ENL Water-Polo vont le faire sans sourciller ce dimanche matin à la salle Bouvy pour leur Jogging #Croatia’s Project.

Cette course n’est pas forcément amenée à devenir récurrente mais elle va surtout permettre aux organisateurs de récolter de l’argent pour le stage en Croatie auquel 22 jeunes Loups participeront à Pâques (un montant avoisinant les 600€ par enfant). "C’est surtout les transports qui coûtent cher", lance Frances Januth, l’organisatrice et maman de Youri, l’un des jeunes stagiaires.

Là-bas, les jeunes Louviérois retrouveront Boban Vostic, un coach croate qui entrainait encore à La Louvière il y a quelques mois et qui est retourné au pays. "Il va les encadrer avec d’autres coaches. Là-bas, le water-polo, c’est comme le football au Brésil, c’est le sport roi. Les infrastructures sont totalement différentes de chez nous pour ce sport."

Ce n’est pas la première fois que l’ENL organise des stages à l’étranger pour ses jeunes, lesquels ont toujours reçu pas mal de succès.

Pour financer une partie de leur voyage, les parents des jeunes, soutenus par la Maison des Sports et la Ville (l’Echevin des Sports y donnera le départ) ont donc décidé d’organiser un jogging. Le départ sera donné à 10h15 à la salle Bouvy de La Louvière, deux distances (5 et 10 km) sont prévues, le prix est de 6€ par joggeur et le CST est obligatoire. "Le tracé, c’est un mix de route, terril ou de parc dans La Louvière", précise la maman de Youri. "Ils passeront par le Domaine de La Louve, par deux terrils notamment."

Ce vendredi, une centaine de pré-inscription était enregistrée. "Si on peut avoir 300 inscriptions, on sera déjà super heureux", s’enthousiasme Frances.

Histoire de motiver tout le monde, les poloïstes lanceront la course avec le fameux chikiliki, le cri de l’ENL avant chaque rencontre.