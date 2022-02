La vie, du côté de La Louvière Centre, n’a vraiment rien d’un long fleuve tranquille. Secouée comme jamais sur le plan extra-sportif, et même sportif tout court, l’URLC se déplaçait ce mercredi soir à Tessenderlo en match d’alignement, sur fond d’une saga rocambolesque ces quarante-huit dernières heures.

Engagée dans une course au maintien de plus en plus hypothétique, l’URLC pouvait-elle seulement s’accrocher au bon souvenir du partage enregistré à l’aller (0-0), début décembre au Tivoli, pour tenter de faire bonne figure dans le Limbourg ?