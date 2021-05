La Women’s Super League ne se terminera que ce week-end avec l’ultime journée des playoffs mais les verdicts sont déjà tombés. Et derrière le champion Anderlecht, on retrouve l’OHL de la Brainoise Sara Yuceil.

La joueuse de 32 ans a, elle, aussi pris une décision en mettant fin à sa carrière au terme de cette saison. Le déplacement au Standard samedi, sans aucun enjeu, sera donc le tout dernier rendez-vous de sa longue carrière. "J’ai hésité mais la fatigue est plus présente et j’ai des projets à côté aussi. Et puis, on fait une tellement bonne saison, c’est énorme, autant m’arrêter là-dessus", confie-t-elle.