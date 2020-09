Le foot est une grande fête. Un peu trop même à Binche, où les supporters n'ont pas respecté les mesures sanitaires lors de la rencontre face au Pays Vert. Dans ces temps de coronavirus, la direction binchoise a d'ailleurs souhaité s'exprimer sur le sujet pour ne pas que le club joue ses matches à guichet fermé lors des prochaines semaines.

"Ce lundi soir, la direction de la RUS Binche a rencontré ses bénévoles afin de débriefer le premier match de la saison au stade Aimé Vachaudez. Outre l'accès au stade, rendu difficile par le respect du protocole d'identification, et sur lequel nous allons travailler, il est apparu, malgré les évidentes mesures prises par le club et les nombreux messages de sensibilisation liés au respect des gestes barrière ainsi que du port du masque, que l'adrénaline du match puis l'enthousiasme de la victoire aient pris le pas sur le respect des normes sanitaires en vigueur.

Tant chez nos supporters qu'au sein de notre effectif joueurs. A ces derniers, nous avons rappelé l'obligation de fêter, à distance, leurs victoires avec le public. A l'adresse de nos supporters, nous insistons plus que jamais sur le rôle clé qu'ils joueront dans le maintien d'évènements sportifs à "Vachaudez". Ce second point sera d'ailleurs abordé, à très brêve échéance, en compagnie des forces de l'ordre, par notre président Damien Schena."