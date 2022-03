Les supporters s’étaient déplacés en masse ce samedi soir au Tivoli dans l’espoir de voir les Loups décrocher le titre de champion en D2 ACFF. Une fête du titre que tous espéraient belle après l’avoir loupée la semaine dernière avec une défaite concédée sur la pelouse de Verlaine, un peu à la surprise générale.

Si le Tivoli était bouillant, si les supporters qui avaient dressé une banderole "N1 préparez-vous" étaient prêts à bondir sur chaque but de la RAAL, le spectacle est resté au vestiaire durant les 45 premières minutes. Les Loups sont apparus timorés, incapables de produire leur jeu habituel, inexistants même sur le front de l’attaque. Pire, sur une mauvaise relance de Denayer, El Omari aurait pu cueillir le stade à froid.

Le froid, il était jeté sur le Tivoli avec une reprise cauchemardesque. Alors que les supporters n’avaient pas encore tous repris place dans les travées, Lkoutbi surgissait et plaçait les Tubiziens aux commandes.

La RAAL tentait de réagir en mettant le feu dans le rectangle visiteur, enchainant les corners mais ne parvenant pas à tromper un De Bie bien positionné.

L’enthousiasme était de retour dans les travées, les Loups enfin réveillés semblaient capables d’aller chercher l’égalisation et de renverser la rencontre. Mais El Omari en décidait autrement. Le meilleur buteur de la série filait sur la droite et envoyait une frappe croisée hors de portée de Libertiaux. Pire, deux minutes plus tard, le même El Omari faisait 0-3 sur penalty.

Et comme si ça ne suffisait pas, alors que Fred Taquin effectuait ses changements, Soumaré était exclu en prenant deux jaunes en l’espace de quelques secondes.

Vanhecke relançait l’espoir en inscrivant un but de la main, validé par l’arbitre. Malheureusement pour les Loups, ce but n’apportait pas la révolte espérée. La fête est donc à nouveau reportée pour les Loups…

Fiche techniqueRAAL - Tubize/Braine 1-3RAAL: Libertiaux, Fiore, Kamneng, Denayer (77e Wildemeersch), Vanhecke, Louagé (88e Lokando), Henri (65e Gueulette), Gobitaka, Franco, Azevedo, Soumaré.Tubize/Braine: De Bie, Taroli (90e Meddour), Javorina, Afallah, Migliore (63e Van Onsem), Aarab, Garlito (88e Manoka), Patris, Deliboyraz, Lkoutbi (83 Rebere), El Omari (80e Mukendi).Arbitre: M. Chaspierre.Avertissement: Taroli.Exclusion: 65e Soumaré (2j.).Les buts: 48e Lkoutbi (0-1), 58e El Omari (0-2), 60e El Omari sur pen. (0-3), 71e Vanhecke (1-3).