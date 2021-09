Dans un stade qui avait bien souri au matricule 213 en 2018 quand La Louvière Centre avait remporté le titre en D2 ACFF, validant sa montée en N1, les Loups ont cette fois rompu en deuxième période, encaissant les deux buts en même pas dix minutes de jeu.

“Ce sont des détails qui ont fait la différence”, commence Marc-Antoine Fortuné, l’entraineur louviérois. “Sur deux erreurs, on prend deux buts. Mais bon, la saison est longue mais ce dimanche, on a montré qu’on était une équipe solide et qu’on sera difficile à bouger tout au long de la saison.”

Capitaine louviérois, Fred Salem tient le même discours que son coach et voulait surtout tirer des enseignements de la rencontre. “On fait une petite erreur sur le corner et le deuxième but nous coupe les jambes”, lance le défenseur. “On a eu des occasions mais on ne les concrétise pas et à force, il y a eu un manque de confiance peut-être. (...)