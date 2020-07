Les Loups de Bernard Bouger n’ont pas chômé depuis quelques jours. En France pour peaufiner leur préparation, les Louviérois ont engrangé une nouvelle victoire en amical, ce lundi contre Poissy. Des buts de Zenadji et Traoré qui gonflent le capital confiance de la meute.

"C’est très positif dans la dynamique mise en place depuis le 6 juillet dernier", explique Bernard Bouger. "J’ai un groupe attentif, travailleur et qui présente un très bon état d’esprit. On progresse au quotidien. On a commencé sur des bonnes bases."