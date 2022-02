La Louvière Centre a mené mais a sombré en deuxième période.

Au vu du score, on pourrait croire que La Louvière Centre a été dominé de la tête et des épaules samedi soir contre Knokke. Et pourtant, à l’égalisation 1-1 des visiteurs avant la pause, on se disait que les Loups ne méritaient pas ça.

Certes, les Cotiers ont pris petit à petit la main sur le match après avoir accusé le coup après le but d’ouverture de Sakhi mais les plus grosses occasions étaient pourtant dans le camp local avant le but d’Atteri (Aiello et Sakhi).